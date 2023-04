Lars Danielsson, en mix jazz classique

ACT Music

Lars Danielsson est un contrebassiste suédois qui a joué avec le gratin du jazz : Fresu, Hamasyan, Scofield, Liebman, Stenson, Lloyd, Abercrombie, Bill Evans, etc. En 2017, Le Götenborg Symphony Orchestra lui passe commande d’un concerto pour cor anglais, devenu un Concerto pour cor anglais et contrebasse. Précédemment, Danielsson avait déjà écrit Liberetto pour son groupe et il a orchestré cette pièce. Ce sont ces deux compositions qui paraissent sur ce très bel album. De la musique classique ? En quelque sorte, oui, écoutez l’Affetuoso du concerto ou le Nikita’s Dream de Liberetto, pleins de réminiscences genre Grieg ou Debussy. Mais passez à la Passaglia et au Lviv du Liberetto et vous aurez le piano de Grégory Privat, la batterie de Magnus Öström, la guitare de John Parricelli et la contrebasse de Lars. Et Arve Henriksen et Paolo Fresu interviennent à la trompette. Danielsson a réussi ce qu’on ne réussit que très peu