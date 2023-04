Erik Truffaz fait son cinéma

Blue Note

D’abord il y a la pochette. C’est une Blue Note, mais c’est comme les vénérables Blue Note des années 60, une madeleine de Proust. Ensuite il y a les musiques, qui évoquent immédiatement des images, puisque ce sont des BO de films comme La Strada, Route de nuit, Rivière sans retour, Ascenseur pour l’échafaud, Le Casse, etc. Enfin, il y a le son, on ne peut pas s’y tromper, cette trompette c’est Erik Truffaz. Du Miles qui aurait écouté Massive Attack, mais qui, jamais, ne s’épanche, préférant le silence à l’abondance et l’humour à la démonstration. Les musiques choisies, disait-il au Soir (lire le Mad du 8 mars), sont celles qui lui parlent. « Ce sont des musiques qui me touchent, soit par leur atmosphère, soit par leur mélodie, soit parce que le film me passionnait. » Il est quartet, avec la voix de Sandrine Bonnaire sur César et Rosalie et celle de Camélia Jordana sur la chanson de Marilyn dans La rivière sans retour. Et qui n’a pas entendu Camélia susurrer One silver dollar dans son oreille n’a rien entendu ! Des voix parce que dans un album instrumental, « la voix, ça fait un soleil de plus, ça nous éclaire d’une autre manière ».