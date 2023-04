Météo: un dimanche nuageux avant une semaine ensoleillée

Lundi, éclaircies et périodes nuageuses se succéderont. Une averse sera localement possible, mais le temps sera le plus souvent sec. Les maxima se situeront entre 9°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 14°C dans le centre.

Le reste de la semaine devrait être assez agréable avec une alternance de passages nuageux et de larges éclaircies.