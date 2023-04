Le G7 s’engage à mettre fin à sa pollution plastique d’ici 2040

Les pays du G7 ont annoncé dimanche leur intention de réduire à zéro leur pollution plastique d’ici 2040 à l’issue d’une réunion de leurs ministres du Climat, de l’Energie et de l’Environnement à Sapporo (nord du Japon).

« Nous nous sommes engagés à mettre fin à la pollution plastique, avec l’ambition de réduire la pollution plastique supplémentaire à zéro d’ici à 2040 » au sein du G7, grâce notamment à l’économie circulaire et à la réduction ou à l’abandon des plastiques jetables et non recyclables, selon le communiqué commun du G7.

Les ministres de l’Energie, du Climat et de l’Environnement des pays industrialisés du G7 se sont aussi engagés dimanche à « accélérer » leur « sortie » des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance.

Ce nouvel objectif, annoncé dans un communiqué commun à l’issue d’une réunion ministérielle du G7 sur le Climat qui se tient depuis samedi à Sapporo (nord du Japon), ne concerne pas les énergies fossiles assorties de dispositifs de capture et de stockage du CO2.