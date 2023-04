Amstel Gold Race: démonstration de Tadej Pogacar, qui s'impose en solitaire

Tadej Pogacar a remporté l’édition 2023 de l’Amstel Gold Race (WorldTour). Dans son style, le coureur d’UAE Emirates s’était détaché à 29 kilomètres de ses partenaires d’échappée, l’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) et le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), qui terminent deuxième et troisième.

Sept coureurs se sont détachés du peloton à l’entame de la course pour former l’échappée, dont Ward Vanhoof (Flanders-Baloise). Le groupe n’a néanmoins jamais représenté une menace sérieuse, et a été repris à quelque 100 kilomètres de l’arrivée.

Peu après, un mouvement important a eu lieu avec le départ de seize coureurs, parmi lesquels plusieurs favoris: Tadej Pogacar, Tom Pidcock, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), entre autres. Les deux premiers de l’édition 2022, le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) et le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) ainsi que l’équipe Jumbo-Visma étaient coincés derrière.

Réduit à une dizaine de coureurs, le groupe de tête a creusé un écart de trente secondes avant que Pogacar, Pidcock et Healy ne profitent du Eyserbosweg (1,1 km à 8,1%) à 37 kilomètres du terme pour distancer leurs compagnons d’échappée. Dans son style propre, le Slovène a creusé l’écart 8 kilomètres plus loin, dans le Keutenberg (1,7 km à 5,6%), laissant Pidcock et Healy sur place.