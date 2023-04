Dishwasher dans d’autres territoires

Sdban Ultra

Les nouveaux groupes de jazz et assimilés en Belgique sont légion. Voilà un trio de Gantois, avec une musique qui tient du jazz, qui improvise, qui groove, mais qui a été voir ailleurs aussi, du côté du hip-hop, de l’électro, des BO de cinéma, du métal, même un peu de Moyen Orient. Werend Van Den Bossche au saxophone, aux synthés, aux effets, Louise van den Heuvel à la basse et Arno Grootaers à la batterie sortent ainsi des frontières du jazz et attirent de nombreux jeunes à leurs concerts, plus fans d’autres musiques que du jazz. Et c’est ainsi que le jazz évolue, se gorge d’autres sons, d’autres rythmes, harmonies, mélodies comme une éponge. Et offre une musique qui ne ressemble plus à aucune autre. C’est la belle surprise de cet album : Dishwasher nous emmène dans d’autres territoires.