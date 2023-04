DéFI propose une charte de bonne gouvernance et de transparence aux autres partis

DéFI a annoncé dimanche avoir rédigé une charte de bonne gouvernance et de transparence et l’avoir envoyée aux présidents des partis démocratiques francophones signataires de la Charte de la démocratie. Avec comme objectif, selon le parti amarante, « de prendre ensemble des engagements concrets pour réaffirmer, ensemble, notre sens de l’État et ainsi collectivement tendre à restaurer la confiance à l’égard du monde politique ».

Parmi les 25 mesures proposées figurent notamment le décumul « absolu » des mandats parlementaires, la limitation à trois du nombre de mandats législatifs successifs dans les assemblées parlementaires, réduction du nombre d’élus au parlement bruxellois (de 89 à 60) et des effectifs des cabinets ministériels et la suppression du régime fiscal privilégié des parlementaires, a expliqué DéFI dans un communiqué.

Le parti propose aussi de limiter les indemnités de sortie parlementaires de sorte que celles-ci ne puissent pas bénéficier à quiconque jouirait d’un emploi (nouveau ou retrouvé) à sa sortie de mandat et d’imposer un moratoire de deux ans aux mandataires politiques pour exercer une fonction au sein d’entreprises ayant une composante publique /au sein desquelles une autorité publique est majoritaire tant en termes de représentants dans les instances qu’en termes de participation financière.

« Il faut un électrochoc, il faut que le monde politique évolue et réaffirme, non par des paroles mais par des actes, son sens de l’État et du bien commun. Il y a urgence de rétablir la confiance avec les citoyennes et les citoyens pour que nous puissions, ensemble, continuer à faire société », a affirmé le président de DéFI, François De Smet, cité par le communiqué.