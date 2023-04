La traversée poétique de Lux Montes

Verdad Records.

Lux Montes n’est pas Mexicaine comme pourrait le laisser penser l’inspiration très Frida Kahlo de la pochette de son disque réalisée par Stéphanie Cornil d’après une photo de Lyla Bangels. Lux Montes est en fait la Française installée à Liège Lucile Beauvais qui s’est chargée elle-même des paroles en français, de la musique et des arrangements des parties orchestrales, en plus du chant, du piano et de la guitare. Entre poèmes de Sylvia Plath (Crossing the Water) ou d’Anna Akhmatova sur le titre La forêt endormie, et reprises d’Alain Bashung (Angora) ou de Patrick Juvet (Où sont les femmes), Lux Montes esquisse son univers très personnel et délicat, à la fois surnaturel et proche de son rapport intime à la nature mystérieuse. On peut parler d’envoûtement dans cette façon de chanter comme si elle se trouvait au fond des bois, cachée derrière un arbre...