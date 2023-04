Un enfant de 9 ans battu à mort en Flandre et jeté à l’eau: le point sur l’enquête

C’est une histoire extrêmement choquante qui est relatée par plusieurs médias flamands. Un enfant de 9 ans, prénommé Raul, a été battu à mort avec une ceinture et à coups de poing. Le jeune garçon a également été arrosé d’eau glacée ou bouillante.

Le jeune garçon n’a pas survécu. Il a ensuite été mis dans un sac et jeté dans l’eau. Le corps a été retrouvé fin janvier. La victime est un jeune Roumain. Il vivait avec sa sœur (trois années plus âgée), sa mère et son compagnon. Ce dernier est soupçonné d’être impliqué dans ce terrible drame. Il a été arrêté par la police.