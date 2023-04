Georges-Louis Bouchez justifie son engagement dans l’armée par un «élan de patriotisme»

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a justifié dimanche son engagement comme officier de réserve au sein de l’armée belge et à la composante Air en particulier par l’invasion de l’Ukraine et « l’élan de patriotisme » manifesté par le peuple ukrainien pour défendre son pays.

« On a décidé, un collaborateur et moi, de s’engager », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission « Ce n’est pas tous les jours dimanche » de la chaîne privée RTL-TVI.

M. Bouchez, qui est également sénateur coopté, a ajouté avoir « une inclinaison personnelle » pour la composante Air et avoir répondu à une offre d’emploi ouverte par la Défense pour une fonction spécifique de réserviste comme juriste au sein du Control & Reporting Centre (CRC) de Beauvechain, qui assure la surveillance permanente de l’espace aérien belge et luxembourgeois.

Il a récemment signé son engagement et devra, comme tout réserviste, suivre une « phase d’initiation militaire » (PIM) de deux semaines, comprenant notamment un apprentissage au maniement de base des armes. Il sera ensuite sous-lieutenant et sera alors soumis à au moins une semaine d’obligations militaires par an lors de rappels. « Mais vous pouvez évidemment faire plus selon les besoins et selon votre capacité », a commenté le président du MR.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, également présente sur le plateau, s’est étonnée « de cet intérêt soudain » pour la Défense, alors que M. Bouchez ne s’est pas manifesté lorsque deux ministres libéraux (Didier Reynders et Philippe Goffin, NDLR) étaient en fonction.