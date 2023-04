Comment garder le contrôle du temps d’écran de son enfant

Rien ne sert de limiter pour limiter. D’autant que les solutions clé sur porte peuvent être contre-productives. Il est souvent plus utile de dialoguer, d’établir des règles et, au besoin, de négocier.

Selon une étude de Santé publique France relayée par Le Soir jeudi dernier, les enfants passent plus de temps que préconisé devant un écran. Mais devant l’omniprésence de ces derniers dans la plupart des foyers, il peut être compliqué de gérer leur « temps d’écran ».

Il existe bien des « aides » comme les applications de contrôle parental de Google et Apple qui proposent toutes deux de monitorer le temps passé par les enfants sur le smartphone ou une tablette. Malheureusement, ces solutions techniques ne font pas tout. « Ces dispositifs peuvent offrir une aide aux parents en leur fournissant des données objectivables. Mais ils ne peuvent pas se substituer au dialogue et à l’accompagnement, explique Pascal Minotte, psychologue et codirecteur du Centre de Référence en Santé Mentale (Crésam). Ces applications peuvent avoir un côté arbitraire pour l’enfant et laissent peu de place à la négociation ».