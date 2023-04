Bashir Abdi: la victoire mais pas le record

Dans le port de Rotterdam, il y avait, ce dimanche, le vent qui soufflait et le froid qui piquait. Cela n’a pas empêché Bashir Abdi d’y décrocher la deuxième victoire de sa carrière de marathonien pour sa dixième sortie sur 42,195 km, un an et demi après avoir déjà amélioré le record d’Europe au même endroit. Une victoire qui n’a jamais été remise en question, remportée en 2 h 03.47, le meilleur temps mondial de l’année et son deuxième chrono le plus rapide, à 11 secondes de sa meilleure performance, devant le Kenyan Timothy Kiplagat (2.03.50) et le Néerlandais Abdi Nageeye (2.05.32).

Le Gantois, médaillé de bronze aux JO de Tokyo 2021 et aux Mondiaux d’Eugene 2022, a ainsi confirmé, si besoin en était, qu’il faisait bien partie du gratin de la discipline même s’il aurait tant voulu courir un peu plus vite et mettre à mal son chrono de référence.