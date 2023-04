Night with Telex & Daniel Miller: dans «le club fermé des papys de l’électronique»

Mute ? C’est le label lancé en 1978 par l’inspiré Daniel Miller (qui sort alors – sous le pseudo The Normal – le single « Warm leatherette ») et qui depuis a signé aussi bien avec New Order que Swans, Can, Depeche Mode, DAF, Nick Cave ou encore, Trent Reznor. Alors, Telex chez Mute, ça tombait sous le sens ! « Oui, et c’est dommage que ça ne se soit pas passé plus tôt, s’amuse Michel Moers. On a quitté la maison de disques précédente, qui ne faisait rien, et on a racheté le dernier album. Gilbert Lederman nous a alors fait une proposition pour Universal, mais en même temps, très fair play, nous a dit de contacter Mute. C’est ce que j’ai fait le soir même, et le lendemain, on avait une réponse de Daniel Miller : « Oui, formidable, téléphonons-nous ! » Ça a été très vite, et effectivement, on ne pouvait pas trouver mieux ! »