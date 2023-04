Climat: le sommet de Sapporo ne restera pas dans les annales

Ce week-end, les ministres de l’Environnement du G7 ont peu progressé sur les deux plus gros dossiers : la fermeture des centrales au charbon et la décarbonisation de l’industrie automobile.

L’amertume et la colère dominaient sur les réseaux sociaux dimanche au Japon, à l’issue des deux jours de sommet qui, à Sapporo, dans la grande île septentrionale de Hokkaido, ont réuni les ministres de l’Energie et de l’Environnement des sept plus grands pays industrialisés, l’archipel exerçant la présidence tournante du G7 depuis janvier.