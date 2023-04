Les belles histoires d’amour de M.I.L.K.

Capitol-Universal.

Le Danois Emil Wilk qui s’exprime sous le nom de M.I.L.K. ne doit pas être confondu avec le groupe belge de musique électronique Milk Inc. C’est bien de pop solaire dont il est question ici avec The French Girl Effect, son troisième album. Avec ses allures de jeune hippie, Emil nous fait un peu penser à Jack Johnson, sauf que le surf et le soleil sortent entièrement de son imagination. Tout comme cette French Girl désirée dans un train de nuit (Night Train). En plus de son amour pour les collaborations (depuis 2016, il a travaillé avec Nemir, Møme, The Avener, Benjamin Biolay, Benny Sings, Tiken Jah Fakoly, etc.), Emil affiche un goût prononcé aussi bien pour les belles mélodies acoustiques que pour les sonorités électro. Et les jolies histoires d’amour bien sûr…