Anderlecht: les Playoffs 2 s’éloignent, la confiance s’étiole avant l’AZ

Il n’y a jamais de bon moment pour prendre une claque. Dimanche, chez le leader genkois, Anderlecht a mal choisi son timing. Très mal choisi. Toujours en lutte pour une place de plus en plus hypothétique en Playoffs 2 et au cœur d’une double confrontation avec l’AZ Alkmaar en quart de finale de la Conference League, le Sporting a débranché la prise pendant les quinze premières minutes de la seconde période. Deux buts concédés – voire donnés – à l’adversaire et un match prenant une tournure définitive le marquoir étant passé de 2 à 4-1 en faveur du leader du championnat. Grâce à des réalisations de Paintsil et El Khannouss, le jeune médian marocain inscrivant là son premier but chez les professionnels face à son club… formateur.