Quatre ans après l’incendie, la métamorphose de Notre-Dame de Paris

Où est passée la cathédrale noircie, éventrée et jonchée de débris calcinés ? Quatre ans après le sinistre du 15 avril 2019, le monument est en train de redresser la tête et son intérieur est déjà partiellement transfiguré. Près de 44.000 m2 carrés de pierres ont été décrassés et dépollués, rendant son blond originel à la cathédrale. La lumière, qui traverse les rosaces, rebondit sur des murs méconnaissables de fraîcheur.

Pour l’heure, l’ombre est donnée par les 800 tonnes d’échafaudages qui occupent encore l’intérieur et prouvent que le chantier bat son plein. Devant Emmanuel Macron, venu en visite vendredi avec madame Macron, la ministre de la Culture et l’archevêque de Paris Laurent Ulrich, le général Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la restauration, a affirmé : « Cela n’a jamais été facile, mais nous avons triomphé des obstacles. »