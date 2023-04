Avec Badi, le soleil donne

Zaïre74.

Cela fait plus de dix ans que le Bruxellois Badi fait partie de notre paysage musical. Après XV en 2017 et Trouble Fête en 2020, le rappeur belge d’origine congolaise Badibanga Ndeka, dit Badi, revient avec Moyi, un album qui, à l’instar de ce que fait Baloji depuis qu’il a quitté Starflam, mêle le rap aux rythmes africains (notamment la rumba congolaise), aux synthés et aux textes engagés. En lingala, moyi signifie soleil ou lumière du jour et cette envie de clarté, d’optimisme et de luminosité se traduit par une association avec Jillionaire, l’ex-Major Lazer. Porté par les sons du producteur trinidadien, Badi se laisse aller à des rythmes chatoyants et chaloupés et même une adaptation originale du Soleil donne de Laurent Voulzy. Pierre Kwenders et Freddy Massamba participent aussi à ce trop court album mêlant rap, soca, dancehall et rumba…