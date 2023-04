Death Cab for Cutie en mode acoustique

Atlantic-Warner.

En septembre dernier, le groupe de rock américain (de l’État de Washington) publiait son dixième album, Asphalt Meadows, produit par John Congleton. Le disque avait été précédé par trois singles (Roman Candles, Here to Forever et Foxglove Through the Clearcut) avant de connaître le succès. Le disque comprenait tellement de belles mélodies que le groupe mené par Ben Gibbard a voulu en donner une version acoustique coproduite par Andy Park (Pedro the Lion, Joseph, Noah Gundersen) et Death Cab for Cutie. L’occasion aussi de fêter leur vingtième anniversaire.