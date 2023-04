Salles de vente: le plaisir de scruter les détails des cartes anciennes

Cet Atlas est le sommet de la vente des jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril, chez Arenberg Auctions. Son estimation aussi : 90 à 120.000 €. « C’est un ouvrage exceptionnel », explique Henri Godts, un des patrons de la maison d’enchères. « Cette édition est très rare et en plus, c’est un exemplaire en bon état et en couleurs de l’époque. »

C’est la traduction en français, éditée de 1645 à 1648, du Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun et Frans Hogenberg de 1593, devenu le Théâtre des cités du monde. Il contient 352 planches en couleurs. « Des couleurs d’époque », précise M. Godts. « On le voit aux traces brunâtres laissées aux versos des planches. C’est dû à la couleur verte, fabriquée avec de l’oxyde de cuivre. »