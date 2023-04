«Ecœurant»: François Desquesnes révolté par le montant dépensé pour le nouveau mobilier de la Maison des parlementaires

« C’est l’ancien bureau (composé d’élus PS, MR et Ecolo), sans l’opposition, qui a fait ce choix-là. Je ne comprends pas. C’est écœurant, incompréhensible de dépenser autant d’argent » pour meubler les nouveaux bâtiments du Parlement wallon, situés à Namur, près du confluent entre la Meuse et la Sambre, a-t-il déclaré lors d’un débat dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » de la chaîne privée RTL-TVi.

M. Desquesnes a appelé à « plus de sobriété dans les dépenses », en l’absence sur le plateau du président de l’hémicycle wallon, André Frédéric (PS), et du membre Ecolo du bureau, le député Manu Disabato.

Le coût de la construction de la nouvelle Maison des parlementaires a quasiment triplé et atteint 46 millions d’euros (34 millions, plus 12 millions pour une série d’équipements techniques et d’habillage). Quant au coût de la « jonction piétonne » – un tunnel réservé aux députés régionaux reliant le parking au Parlement –, il a triplé, bondissant de 982.000 à trois millions d’euros. Le bâtiment, qui accueillera 150 fonctionnaires, 75 députés et leurs collaborateurs dans 91 bureaux, disposera de salles de commission plus grandes pour accueillir le public. La Maison des parlementaires doit ouvrir ses portes en septembre.