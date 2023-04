Agristo, friande de travailleurs francophones, recrute bien au-delà de la frontière linguistique

Le rythme des machines martèle les tympans. Sur des tapis roulants, des frites défilent, avant d’atterrir dans des sacs qui, refermés, finissent empaquetés dans des caisses. L’opération se déroule sous l’œil attentif de Nour-Eddine Bamaârouf qui supervise ces opérations automatisées sur tableau de bord où les instructions figurent en français. Et pourtant, le site de l’entreprise Agristo, qui transforme et conditionne les pommes de terre pour certaines grandes marques de frites (vendues en supermarché et dans les restaurants), est situé à Wielsbeke, près de Courtrai. Ce Mouscronnois de 49 ans est le dernier arrivé parmi les 200 francophones qui officient au sein de cette société de 1.100 salariés également implantée à Harelbeke, Nazareth et Tilburg (Pays-Bas).