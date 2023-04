RD Congo: l’étrange accord à 25 millions de Philippe de Moerloose avec un cimentier chinois

L’avancée de la Chine est irrésistible en République démocratique du Congo (RDC). L’ancienne colonie belge possède les plus grandes réserves mondiales de cuivre, d’or, de diamants et de cobalt, une matière première essentielle pour les batteries des voitures électriques. La Chine paie des milliards pour obtenir concession sur concession. Pour sortir les matières premières de la terre et les acheminer vers les ports, il faut des routes et des usines. Et donc, du ciment.