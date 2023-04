Un peu plus de 100.000 Wallons et Bruxellois travaillent en Flandre (infographie)

C’est devenu la marotte de la Vivaldi. Dans le but de s’approcher au plus près d’un taux d’emploi de 80 % en 2030, le gouvernement fédéral veut faire bouger les Belges sur le chemin du travail. Et inciter les demandeurs d’emploi des régions moins fortes économiquement ou touchées par un chômage structurel – la Wallonie et Bruxelles – à traverser la frontière linguistique pour aller bosser en Flandre, où la situation est proche du plein-emploi. Et les opérateurs publics s’y joignent, à commencer par le Forem qui organise cette semaine sa « Werkweek ».