D1A: l'Union se défait de Seraing et reste à deux petits points de Genk

Malgré un effectif remanié, il n’y en aura eu que pour l’Union, en première mi-temps. Adingra (2e) et Teuma sur coup franc (8e) ont lancé les premières attaques bruxelloises, et le but est arrivé peu après le quart d’heure. Adingra a bénéficié d’un ballon mal négocié par la défense serésienne et a fusillé Dietsch a bout portant (1-0, 18e). Le portier s’est ensuite interposé sur une tentative de Teuma, mais le ballon est revenu dans les pieds de Vertessen qui n’a eu qu’à conclure dans le but vide (2-0, 34e).

En deuxième période, Mouandilmadji a conclu un mouvement collectif d’un numéro, en pivot dans la surface unioniste, pour réduire l’écart dès l’entame (2-1, 47e). Sans être réellement mise en danger, l’Union a peiné à remettre la main sur la rencontre et à imposer son jeu. Les Bruxellois ont vécu un dernier quart d’heure inconfortable mais l’ont emporté, malgré une énorme frayeur causée par une occasion de Marius dans les derniers instants (90e+6).