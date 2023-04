«Ne pas avoir à réfléchir à ce que je fais ou à si je vais subir des attaques sur internet»: Angèle explique pourquoi elle aime se produire aux Etats-Unis

Les foules n’effraient pas la jeune Belge de 27 ans à la carrière fulgurante. Reste que monter sur une scène si convoitée prouve qu’elle est passée à un autre niveau. « Ça fait beaucoup », dit-elle à l’AFP avant son concert vendredi soir, sourire aux lèvres et thé à la main, un bandana rose sur ses cheveux blonds. « Mais je suis aussi vraiment enthousiaste, et j’étais même un peu émue ce matin », se réjouit-elle – en anglais. « Quand je me suis réveillée, je me suis dit “bon, c’est vraiment en train de se passer ?” »

Angèle a appris l’anglais en écoutant de la musique, mais se sent plus à l’aise en écrivant en français – pour l’instant. « Evidemment, j’adore chanter en anglais, mais quand il s’agit d’écrire, c’est autre chose », raconte-t-elle. « J’ai le sentiment d’avoir trouvé ma voix dans ma langue, et je me sens vraiment en phase avec mes chansons quand c’est en français. » « Mais j’aime mélanger les langues », ajoute-t-elle – ce qui tombe bien pour une chanteuse ambitieuse dans un monde de la musique toujours plus international.