Standard-Charleroi: pourquoi Lawrence Visser a commis une erreur d’arbitrage

Lawrence Visser est notre arbitre numéro un. Il lui arrive pourtant de se louper. Ce fut le cas vendredi à Sclessin, où plusieurs phases ont fait polémique. Mais une, surtout, parce qu’il y a eu une véritable erreur technique d’arbitrage.

À la 68e minute, alors que le score est de 1-0, le referee arrête le jeu alors que les Carolos sont à l’attaque. Et il le fera reprendre à 40 mètres du but alors qu’il aurait dû le faire à la limite du rectangle. La loi 8 est en effet claire : « Quand le ballon était hors du rectangle au moment de l’arrêt (NDLR : voir photo), l’arbitre donne la balle à terre à un joueur de l’équipe qui a touché le ballon pour la dernière fois, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché. Tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à ce que celui-ci touche le sol. »