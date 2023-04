Eosine, «Coralline»

Jaune Orange.

Dans le genre, et cohérent, voilà néanmoins un disque aux atmosphères variées, qu’on a cela dit déjà pu vivre en live. On sent ici l’envie de casser cette image de la dreampop « éthérée », associée pour Eosine à des groupes comme Beach House ou Cigarettes After Sex… « On essaie de se détacher un peu de tout ça, de cette idée de douceur, de quelque chose de féminin, parce qu’on n’aime pas du tout être associé à ça. On est un groupe de rock ! On n’a pas spécialement envie d’être genrés, et on essaie de créer notre propre son. Même si c’est très compliqué ert si on peut penser qu’on en est encore très loin. »