Nuits botanique: Eosine, du minéral à l’organique

Eosine, concerts : le 30/4 aux Nuits Botanique (avec BRNS – sold out), le 4/5 à Arlon (Aralunaires), le 6/5 à Beauraing (Beauraing’s Not Dead), le 27/5 à Liège (Austral Boréal), les 23 et 25/6 à Saint-Gilles et Izel (Fête de la Musique), et le 14/7 au Dour Festival.