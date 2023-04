Doku sur un nuage, Vanzeir en pleine tempête: le week-end contrasté des Diables rouges

Le week-end a été très contrasté pour les Diables rouges : Theate et Doku ont ranimé les espoirs européens du Stade Rennais, De Bruyne s’est rapproché de Lampard, les Belges de Milan et de Leicester font la grimace.

Plusieurs semaines séparent encore Domenico Tedesco du second rassemblement à Tubize mais certaines performances de ses nouvelles troupes ne lui auront pas échappé.

Les belles performances

8/10 pour Doku, 7/10 pour Theate : pour paraphraser L’Equipe, Rennes a hissé le drapeau belge face aux Rémois de Will Still. « On a retrouvé l'ailier belge particulièrement remuant et décisif avec ce coup de rein qui peut être affolant », résume le quotidien français au sujet d’une prestation notée 8/10 après un doublé qui a mis Rennes sur orbite. En inscrivant ses 5e et 6e buts depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien Anderlechtois dépasse Eddy Voordeckers qui avait marqué 5 fois entre 1985 et 1987. Avec sa frappe instantanée, Arthur Theate compte déjà 4 roses en Ligue 1.