Amstel Gold Race: Ben Healy, sur le podium comme Roche et Kelly

Orphelin de Dan Martin et Nicolas Roche, qui n’enfourchent aujourd’hui plus leur bécane que pour se dégourdir les mollets, le cyclisme irlandais ne s’est pas enlisé dans un anonymat correspondant si peu à l’esprit fier et tenace des insulaires. La roue avant de Ben Healy, tout en évacuant l’humidité accumulée sur les routes étroites du Limbourg, a surtout tracé la voie du renouvellement, pour une nation qui fournit des champions durs au mal depuis près d’un demi-siècle déjà. Sans discontinuer.