Euro de gymnastique: une bonne base avant les Mondiaux

A moins de six mois des Mondiaux qui se dérouleront à Anvers et qui seront déterminants pour la qualification olympique pour Paris, la gymnastique belge ne pouvait rêver mieux. Sans sa cheffe de file Nina Derwael, elle a quitté l’Euro d’Antalya avec un bilan remarquable : deux qualifications pour les équipes masculine (8e) et féminine (7e) pour Anvers, une médaille d’argent au cheval-d’arçons pour Maxime Gentges et une de bronze au saut pour Lisa Vaelen qui a également fini 4e au concours général où Maellyse Brassart a fini 5e. On n’oublie pas non plus les deux places en finale du concours général pour Victor Martinez (12e) et Luka Van den Keybus (18e) et la 8e place à la poutre pour Fien Enghels.