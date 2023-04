El Azzouzi très présent, Teuma toujours précieux: les bulletins de l’Union après le succès face à Seraing

6 Moris : ce devait être une petite soirée de vacances, tout en profitant de l’ambiance unique du Parc Duden. Puis à la reprise est venue cette magnifique frappe de Mouandilmadji dans la lucarne pour un peu gâcher son plaisir.

5 Sykes : compliqué à évaluer. Il n’avait personne dans ses parages directs. Il devait juste jeter un coup d’œil sur Mouandilmadji lorsque l’attaquant de Seraing venait de son côté. Mission loupée sur la réduction du score.

6 Burgess : après une période plus compliquée, on sent que le grand défenseur britannique retrouve de sa superbe. Évidemment, en face de lui, il n’avait pas non plus le gratin de la série.