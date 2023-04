L’Union a évité le piège sérésien: «On se contentera des ces trois nouveaux points»

Trois jours après avoir réussi l’exploit d’aller accrocher le Bayer Leverkusen sur sa pelouse dans le cadre de son match aller de quart de finale de l’Europa League (1-1), l’Union Saint-Gilloise s’est extirpée sans réel problème de ce qui ressemblait furieusement au match-piège par excellence. Et de fait, après avoir rejoint les vestiaires avec un avantage amplement mérité de deux buts, conséquence d’un premier acte à sens unique, l’équipe bruxelloise s’est occasionnée quelques frayeurs inutiles après le repos, quand elle fut privée de l’équilibre et du leadership de son capitaine, Teddy Teuma, ménagé alors que tout le monde – Karel Geraerts y compris, même s’il s’en est défendu – pensait que le match était définitivement plié. « C’était un choix qui avait été décidé avant le match », expliqua son coach. « Lazare et lui ont des styles différents mais énormément de qualités. Il faut pouvoir ‘manager’ les envies des joueurs et leur temps de jeu alors que le programme va encore être très chargé pendant un mois et demi.