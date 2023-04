Un premier objectif atteint pour le Standard, avant de viser plus haut

Assuré, depuis sa victoire vendredi dans le choc wallon contre Charleroi, de participer aux Europe Playoffs, le Standard l’est aussi, depuis le partage concédé le lendemain par Westerlo face au FC Bruges, de boucler la phase classique du championnat dans le top 6, tout en continuant à rêver secrètement des Champions Playoffs. Et donc, à 90 minutes de la ligne d’arrivée, d’une quatrième place que La Gantoise occupe toujours, à égalité de points mais pas de victoires, avec le FC Bruges, une unité devant le Standard. « On peut toujours rêver », confie Ronny Deila, qui sait toutefois que la chance d’intégrer in extremis les Playoffs 1 est minime, tant on voit mal Gand et Bruges perdre des plumes dimanche respectivement face à Ostende et Eupen. « L’important, c’est qu’on soit dans les Playoffs 2 et qu’on livre une bonne prestation à Louvain pour bien les préparer. »