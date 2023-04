La Flandre recrute plus de francophones, et c’est bon signe

Ils étaient 70.000 en l’an 2000 et la croissance s’accélère. La mobilité interrégionale est un adjuvant pour s’approcher d’un taux d’emploi de 80 % en 2030.

Toi aussi, travaille en Flandre. Ce pourrait être le slogan de la « Werkweek » lancée par le Forem ce lundi. Un peu plus de 100.000 Wallons et Bruxellois travaillent déjà en Flandre. Et il reste des postes à prendre pour qui ne craint pas de se déplacer – parfois longuement – du sud vers le nord du pays.

La tendance n’est à vrai dire pas nouvelle. Bien que leur nombre ait reculé en 2022, les Wallons sont aujourd’hui 45.000 à travailler pour des entreprises flamandes. Les Bruxellois font mieux encore avec quelque 50.000 personnes qui franchissent chaque jour la frontière linguistique pour gagner leur pain. Cette transhumance est facilitée par le fait que le job exercé n’implique pas toujours une connaissance parfaite du néerlandais. Dans certains cas, elle est encouragée par la possibilité donnée au nouveau salarié de cumuler momentanément une partie de son allocation de chômage avec ses émoluments.