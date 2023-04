Endurance (WEC): Toyota encore, mais avec une seule voiture à Portimao

Après son doublé à Sebring, Toyota a remporté la deuxième manche du Mondial d’Endurance (WEC), dimanche à Portimao. Le trio Hartley-Buemi-Hirakawa a devancé Ferrari et Porsche au bout de 6 heures de course. Podiums pour Laurens Vanthoor en LMP1, WRT en LMP2, et Sarah Bovy en GTE.

En remportant les 6 Heures de Portimao (Portugal) avec un tour d’avance sur la Ferrari de Fuoco-Molina-Nielsen et la Porsche de Vanthoor-Lotterer-Estre (un premier podium pour le Limbourgeois dans la catégorie-reine de l’Endurance), et encore un de plus sur la Cadillac de Bamber-Lynn-Wesbrook et la Peugeot de Duval-Menezes-Muller, Toyota a confirmé sa mainmise sur le Mondial d’Endurance (WEC) grâce à l’équipage Buemi-Hartley-Harakawa. Un mois après le doublé que le constructeur japonais, champion du monde en titre, avait signé à l’ouverture du championnat à Sebring.