La taille patron pour Gérald Kilota: les bulletins des Métallos après la défaite à l’Union

6,5 Dietsch : auteur de plusieurs arrêts importants en première période, il s’est offert quelques frayeurs inutiles.

5 Sissoko : il convient de le coter en deux temps pour décrire sa rencontre. Le premier, quand il évoluait sur le côté droit de la défense, avec un laxisme effarant et un manque de jugeote dans son placement. Et le second, plus en verve quand il est rentré dans le coeur de la ligne médiane.

6 Solheid : il manque de fermeté sur la phase qui amène le second but local mais, pour le reste, il sort une seconde titularisation intéressante. Sans stresser, le gamin a fait le boulot, s’offrant parfois le luxe de prendre des initiatives dans la construction.