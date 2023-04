Elections juin 2024: Groen demande une journée sans examen pour les élèves âgés de 16 ans et plus

Groen demande au ministre flamand de l'enseignement Ben Weyts (N-VA) de faire du 10 juin 2024 une journée sans examen pour les étudiants et les élèves âgés de 16 ans et plus. En effet, il semble que les élections se tiendront la veille. Une telle journée sans examen devrait donner à chacun la possibilité de voter et de passer de bons examens, explique le coprésident Jeremie Vaneeckhout.

Les élections flamandes, européennes et fédérales de l'année prochaine auront probablement lieu le 9 juin. En d'autres termes, en pleine période d'examens. De plus, les jeunes de 16 ans auront la possibilité de participer pour la première fois aux élections européennes.

« Aller voter peut rapidement prendre du temps, surtout pour les étudiants qui bachotent dans leurs dortoirs. Cela peut être une source de stress pour des jeunes qui ont déjà beaucoup de choses en tête pendant la période des examens », a déclaré M. Vaneeckhout. "Si nous voulons que la voix de chacun soit entendue lors des élections, nous devons également veiller à ce que tout le monde puisse aller voter. Nous ne pouvons pas changer grand-chose à la date des élections, mais nous pouvons modifier le calendrier des examens.