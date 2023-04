Lionel Messi de retour à Barcelone? Le président Laporta répond «oui» à un supporter (vidéo)

Envoyé en MLS, à l’Inter Miami par certaines rumeurs de transferts, Lionel Messi pourrait finalement revenir dans son club de cœur, comme l’annonce la presse catalane ces derniers temps. Et le président du Barça, Joan Laporta, a ouvert la porte à un retour de la Pulga.

Il y a quelques jours, voici ce qu’il déclarait: «Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle de Messi avec le Barça. On verra, mais il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Messi est le meilleur joueur de l’histoire. Il a été le joueur le plus important de l’histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois respecter cela.»