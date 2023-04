Prison de Namur: mouvement de grève après l'agression violente d'un gardien par un détenu

Ce dimanche matin, un gardien de la prison de Namur a été violemment agressé par un détenu. À l'ouverture des cellules, un détenu interné dans l'aile psychiatrique, un ancien boxeur selon les informations de RTL, a donné plusieurs violents coups de poing au visage du gardien. Durant l'agression, le prisonnier s'est emparé d'une fourchetteet a assené plusieurs coups avec l'ustensile. Des menaces de mort ont également été proférées, précise également RTL.

Le gardien agressé est en incapacité de travail. Ce dimanche soir, les membres du personnel de l'établissement se disaient choqués par l'événement et ont décidé de débrayer jusqu'à 22h00, a indiqué la CGSP.Ils ont décidé de n'assurer qu'un service minimum au sein de la prison. « Seuls les repas et les médicaments ont été donnés jusqu'à ce dimanche 22h. Pas de préau pour les détenus et cela devrait continuer ainsi ce lundi. Les syndicats devraient se rendre sur place ce matin afin d'évaluer le suivi du mouvement. », rapporte RTL.