Les accidents avec délit de fuite augmentent, les auteurs largement identifiés

Ce lundi, le procès entre dans une nouvelle phase et commence par les témoignages de divers experts. Dans la matinée, des experts en ADN de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (NICC) prendront la parole, suivis par le toxicologue Jan Tytgat, entre autres. Le mardi, des experts en explosifs, des docteurs en droit et plusieurs dentistes interviendront.