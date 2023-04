Doku, Vanzeir, Lukaku…: notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Notre top 3

1.Jérémy Doku. Rennes a largement battu le Stade de Reims samedi à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Jérémy Doku a inscrit un doublé en début de match. Puis Arthur Theate (68e) a scellé la victoire rennaise. Doku a joué 75 minutes avant de se faire remplacer par Salah. Titulaire pour la première fois depuis le 26 février, il a donc rapidement mis son équipe à l’abri en inscrivant deux buts dans les 20 premières minutes, alors qu’il n’en avait inscrit jusqu’ici qu’un seul cette saison.

2.Kevin De Bruyne. En plaçant Haaland sur orbite pour son 32e but en Premier League, signant ainsi son 101e assist dans l’élite anglaise, KDB n’est plus qu’à une longueur de Frank Lampard, actuel 4e passeur de tous les temps. C’est également la 4e fois en Premier League qu’il délivre au minimum 15 passes décisives au cours d’un championnat après 2016-2017 (18), 2017-2018 (16) et 2019-2020 (20).

3.Johan Bakayoko. Et de quatre! Le PSV est allé s’imposer 2-3 à Volendam dans le cadre de la 29e journée de championnat des Pays-Bas, dimanche. Chez les vainqueurs, Johan Bakayoko a délivré l’assist sur le second but. C’est déjà sa 4e passe décisive cette saison!

Notre flop 3

1.Dante Vanzeir. Des groupes de supporters des New York Red Bulls avaient annoncé qu’ils quitteraient les tribunes, estimant la suspension de Dante Vanzeir pour 6 semaines trop légères. Ces supporters ont tenu parole contre Dynamo Houston. Dans un talk-show, Sacha Kljestan (ex-Anderlecht et Red Bulls) a rajouté une couche en évoquant une suspension plus lourde et en y mêlant Romelu Lukaku. «J’ai eu un contact avec lui, il est très déçu par Vanzeir. Il a assuré que le thème serait abordé lors du prochain rassemblement des Diables. Il m’a dit qu’il ne voudrait plus côtoyer dans le vestiaire un joueur qui s’est rendu coupable de racisme…»

2.Romelu Lukaku. Dommage qu’il n’y a pas que la Ligue des champions pour «Big Rom». Intenable sur la piste aux étoiles, l’attaquant de l’Inter Milan n’y arrive pas en championnat. Ce week-end, il a encore eu plusieurs opportunités de trouver le chemin des filets. Mais il est visiblement maudit cette saison en Serie A.