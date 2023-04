La saison sur terre battue est lancée: ce qu’il faut retenir du tournoi de Monte-Carlo

«Je sens que je peux beaucoup progresser. Aujourd’hui, je remporte le titre. Alors, l’objectif reste le même: travailler dur et dans la direction actuelle pour essayer de progresser au maximum», a-t-il souligné dimanche après sa victoire en trois sets contre Holger Rune.

Le sacre d’Andrey Rublev, 6e mondial, est une demi-surprise. Le Russe, deux fois quart de finaliste à Roland-Garros en 2020 et 2022, avait déjà joué deux finales de Masters 1000 en 2021, à Monte-Carlo puis Cincinnati. A chaque fois, il avait été balayé.

Premier tournoi de la saison sur terre battue qui mènera à Roland-Garros (28 mai-11 juin), le Masters 1000 de Monte-Carlo ne préfigure pas forcément de la suite, mais plusieurs constats s’imposent: des échecs de Djokovic et Tsitsipas au triomphe de Rublev, état des lieux.

«Oui, mais je n’ai pas réussi à conclure (…). Je dois voir ce que j’ai mal fait, ce que je peux mieux faire, et avancer parce que le tournoi le plus important sur terre battue est Roland-Garros et, ce qui compte, c’est d’être prêt pour ce tournoi-là», a analysé le Danois.