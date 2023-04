Bimprinter veut robotiser le secteur de la construction

Le bâtiment est l’ancienne buvette de Vezin. Vincent Agie, l’administrateur délégué de Bimprinter, l’a récupérée après la disparition du club de football il y a quelques années. Il avait besoin d’un lieu où développer les «robots traceurs de plans sur chantier» qu’il avait imaginés et qui aujourd’hui font parler d’eux jusqu’à Las Vegas. Puisque l’entreprise était de la délégation wallonne partie cet hiver participer au fameux Consumer Electronics Show de Las Vegas.

«Au tout début, en 2018, on ne parlait pas de robot», précise Vincent Agie. «Nous pensions davantage à une espèce de tribune grâce à laquelle le géomètre aurait pu, sans se baisser, positionner le prisme et tracer au sol les repères nécessaires. De fil en aiguille, l’idée a évolué. Et nous en sommes arrivés finalement à celle d’un robot capable de se déplacer et de tracer sur le béton tout le plan de l’architecte.»