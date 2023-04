Scandale arbitral: le FC Barcelone se défend enaffirmant n’avoir «jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif»

Le Barça n’a jamais eu «pour objectif final ou pour intention de fausser la compétition», a déclaré le dirigeant catalan lors d’une conférence de presse consacrée au rôle du FC Barcelone dans une affaire de paiements à un ancien haut responsable arbitral.

Le club «n’avait pas la capacité de désigner des arbitres» et n’était donc pas en mesure de «modifier les résultats sportifs», a insisté M. Laporta.

Le FC Barcelone se trouve dans la tourmente depuis la révélation début février par des médias espagnols de versements d’argent suspects effectués vers des entreprises détenues par l’ancien N.2 de l’arbitrage espagnol, Jose Maria Enriquez Negreira.

Ces révélations ont conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club catalan et ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) pour «corruption entre particuliers dans le secteur sportif», «abus de confiance» et «faux en écritures de commerce».