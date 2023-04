Diederik Wissels, coauteur de «Yearn»: «S’il y a trop d’informations, cela ne crée que de la confusion»

En 2020, Ana Rocha, la Portugaise de Berlin, et Diederik Wissels, le Néerlandais de Bruxelles, sortaient Secrecy. Dont nous disions: «Un album superbe de retenue et d’élégance, de richesse, de sensibilité et d’émotion. Il y a du secret, du mystère, de l’énigme dans cette musique. Une ambiance de clair de lune, de brume sur le lac la nuit, de mélancolie romantique. C’est magnifique.» Et voilà aujourd’hui Yearn. Toujours aussi délicat et sensible. Mais peut-être encore plus intime, sobre, dépouillé. Comme la pochette de l’album, une œuvre de Caterina Di Perri.

Vous désiriez atteindre ce dépouillement?