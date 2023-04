«Côté cour» – Vous avez dit «Salut», Majesté?

Aujourd’hui encore, nos textes de loi débutent par ces mots: «Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.» Pourquoi? A quoi cela fait-il référence? Et qu’en est-il ailleurs?

S’il est un aspect inhérent à la monarchie, c’est bien le protocole. Il prend une très large place dans et autour de la fonction royale. On ne s’adresse par exemple pas n’importe comment au monarque: on lui donne du «Majesté» – du moins si l’on respecte le manuel. Et pas question de familiarité. Pas de «Salut, ça va?», en somme – pardon Sire.

Pourtant, le Roi des Belges, Philippe comme ses prédécesseurs, s’adresse parfois à nous de cette manière, qui peut sembler désinvolte: «A tous, Salut». Et ce, de façon tout à fait… protocolaire, officielle: quand le Roi signe les lois ou les arrêtés royaux.