L’Union, Anderlecht et La Gantoise ont un coup à jouer: une semaine historique pour le football belge?

Jeudi, le football belge aura rendez-vous avec son histoire, lors des quarts de finale retour d’Europa League et de Conference League. L’Union Saint-Gilloise, Anderlecht et La Gantoise ont tous une chance d’atteindre une demi-finale européenne qui échappe aux clubs belges depuis la saison 1992-1993 et l’épopée de l’Antwerp, finaliste de la Coupe des Coupes.

En Europa League, l’Union Saint-Gilloise a obtenu un partage dans l’antre du Bayer Leverkusen (1-1). Les Bruxellois ont tenu bon dans les temps forts de leur adversaire et ont su convertir leur période de domination pour décrocher un match nul en vue du match retour, qui aura lieu à Anderlecht. Dimanche, lors de la victoire étriquée contre Seraing (2-1), Karel Geraerts a mis au repos de nombreux cadres. À quatre jours du duel décisif, Xabi Alonso a également écarté plusieurs titulaires, à l’occasion du partage à Wolfsbourg (0-0).

Anderlecht a enregistré le meilleur résultat parmi les clubs belges avec son succès 2-0 face à l’AZ Alkmaar, en Conference League. En faisant preuve de réalisme, les Anderlechtois ont pris le meilleur sur un adversaire en perte de vitesse en championnat. L’AZ s’est ressaisi dimanche, disposant de Sittard (0-3), tandis que le RSCA a été balayé par Genk (5-2). Le club néerlandais de Zinho Vanheusden compte sept victoires en autant de rencontres européennes à domicile cette saison.