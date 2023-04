Les Etats ont-ils des amis ou des intérêts?

Popularisé par la secrétaire américaine au Trésor, le «friendshoring» – la mondialisation entre amis – fait le buzz. S’agit-il de valeurs partagées ou de rivalité hégémonique? Et quelle place pour l’UE dans un monde en recomposition?

Le discours sur la mondialisation a changé. La délocalisation («offshoring») sans frontière est – partiellement et par certains acteurs politiques, en particulier aux Etats-Unis – remise en cause. Au minimum pour certains produits, pour certains composants, mais peut-être pas seulement, il s’agirait de privilégier la «relocalisation» («reshoring») ou la (re)localisation dans des pays proches géographiquement («nearshoring») – une forme donc de régionalisation. Voire – mais cela devient plus ambigu – dans des pays «amis» («frienshoring»), ainsi que l’expliquait la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans un discours, devenu fameux, prononcé en avril de l’an passé devant l’Atlantic Council. De quoi s’agit-il? D’un changement de paradigme? Du début de la fin de la mondialisation?